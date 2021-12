Zware Kees: De wereld rond Facebook

Email ROTTERDAM 16 december 2021, 20:00

Varende bezuiden Sardinië staat Ferdinand, tweede stuurman, met zijn neus bijna in de GPS wanneer ik boven kom. Als een slechtziende bestudeert hij het schermpje. ‘Kijk, kapitein… nú zijn we precies de wereld rond! We zijn de acht graden en 58 minuten gepasseerd, drie-en-een-halve maand geleden, toen ik in Genua…’