ALKMAAR 04 december 2021, 15:00

Als iets hard gaat in de energietransitie, dan is het wel de vlucht die ‘Wind-Assisted Ship Propulsion’ (WASP) neemt. Wie het nieuws op dit gebied een beetje volgt vliegen de initiatieven om de oren. Maar in een nichemarkt werkt zeilreder Jorne Langelaan ook nog steeds voortvarend aan de opschaling van de traditionele zeilvaart. En wat blijkt: de clipperromp van Fop Smit uit 1857 is niet te overtreffen.

1 / 1 Zeilplan van de EcoClipper 500. (Beeld Fair Transport) Zeilplan van de EcoClipper 500. (Beeld Fair Transport)

(Peter Fokkens)