Email OSLO 11 november 2021, 07:00

SOP (Save Our Planet) is wat betreft CEO Thomas Koniordos van Yara Marine Technologies het nieuwe noodsignaal voor de zeevaart. ‘De zeevaart moet in actie komen en snel doorgaan met decarbonisatie. Het is nu tijd om te handelen. Onze planeet verkeert in nood.’

(Erik van Huizen)