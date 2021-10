Cocaïnesmokkel vanuit Suriname lijkt kinderlijk eenvoudig Facebook

PARAMARIBO 23 oktober 2021, 12:00

Het aantal cocaïnetransporten over zee vanuit Suriname, lijkt de laatste tijd weer drastisch toegenomen. Zo werden in Rotterdam de afgelopen weken twee omvangrijke zendingen onderschept. Het overgrootte deel bereikt de eindbestemming echter wel. Zeker zolang de controle in Suriname faalt.

1 / 1 Via de haven van Paramaribo zouden grote partijen cocaïne naar Europa worden verscheept. 'Iedereen heeft hier zijn prijs.' (Foto Havenbeheer Suriname) Via de haven van Paramaribo zouden grote partijen cocaïne naar Europa worden verscheept. 'Iedereen heeft hier zijn prijs.' (Foto Havenbeheer Suriname)

(Armand Snijders)