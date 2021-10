Zware Kees: Tuinieren Facebook

ROTTERDAM 14 oktober 2021, 20:00

In de messroom zitten de matrozen gescheiden van de officieren door middel van een plantenbak. Aan boord heerst namelijk nog sterk de regel: verschil moet er zijn. Het is voor zeelui eigenlijk ook niet voor te stellen dat de gehele bemanning aan één tafel zit en dat de jongste matroos weerwoord geeft wanneer de kapitein beweert dat niemand van de Filipijnen het erg vindt langer dan 10 maanden aan boord te moeten werken.

1 / 1 In veel plantenbakken op zee 'groeien' plastic planten, maar er zijn ook scheepskoks met groene vingers. In veel plantenbakken op zee 'groeien' plastic planten, maar er zijn ook scheepskoks met groene vingers.

Maar laat ik het niet hebben over contracten die wel of niet te lang zouden zijn. Nee, vandaag gaat het over die plantenbakken. Hoewel er in veel gevallen plastic planten in groeien – nou ja, je begrijpt wat ik bedoel – zijn er toch nog schepen die échte planten hebben. Planten die water nodig hebben zo af en toe.

(Zware Kees)