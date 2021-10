Wereldprimeur: ElbBlue bunkert 20 ton klimaatneutraal aardgas (SNG) Facebook

Email Brunsbüttel 13 oktober 2021, 10:54

De ombouw naar LNG-voorstuwing van het containerschip Wes Amelie van de Duitse rederij Wessels was in 2017 groot nieuws. Nu beleeft hetzelfde schip onder de naam ElbBlue (1036 teu) een nieuwe (wereld)primeur. Het bunkerde in Brunsbüttel 20 ton synthetisch, klimaatneutraal aardgas, Synthetic Natural Gas (SNG).

1 / 1 Het bunkeren van de ElbBlue met synthetisch aardgas, een wereldprimeur in Brunsbüttel. (Foto Brunsbüttel Ports) Het bunkeren van de ElbBlue met synthetisch aardgas, een wereldprimeur in Brunsbüttel. (Foto Brunsbüttel Ports)

De groene SNG wordt voor het eerst in de commerciële scheepvaart gebruikt. De Wes Amelie is nu eigendom van rederij Elbdeich en vaart voor Unifeeder op de Noord- en Oostzee. Tijdens de eerste reis op de nieuwe brandstof, vaart een aantal technici van motorleverancier MAN mee. Zij zullen onder meer de emissies nauwkeurig meten en registreren.

(Willem de Niet)