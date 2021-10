Zware Kees: Geheimzinnige overblijfselen Facebook

Maritieme historie heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. Of het nu gaat om een oude houten sloep of het racemonster, sorry, passagiersschip United States, dat aan Pier 82 op de Delaware-rivier in Philadelphia ligt te verslonzen. Altijd benieuwd naar de geschiedenis en het waarom. Waarom ligt het eens zo snelle en beroemde schip nu al decennia werkloos langs de kant? (Kon de concurrentie met het vliegtuig niet aan, beetje duur in brandstofkosten).

Ook minder fortuinlijke schepen kunnen op mijn aandacht rekenen. Zo lees ik vanochtend een stukje, gepubliceerd door National Geographic: ‘Scheepswrak van rond 1850 ontdekt op grote diepte.’