Email ROTTERDAM 03 oktober 2021, 20:00

Bob van Raad volgt in Coast to Coast de scheepsbouw en de handel in Nederlandse schepen. Deze rubriek een overzicht van de belangrijkste vlootmutaties.

1 / 1 De Comoros Stream is verkocht en heeft nu Ceres Two op de boeg staan. (Foto Marcel Koster) De Comoros Stream is verkocht en heeft nu Ceres Two op de boeg staan. (Foto Marcel Koster)

De volgende Nederlandse schepen zijn de afgelopen periode van naam en/of eigenaar gewisseld.

