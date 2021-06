Schuttevaer Premium ‘Problemen X-Press Pearl al langer bekend’ Facebook

Twitter

COLOMBO 18 juni 2021, 07:00

Al vele dagen voordat de X-Press Pearl de Sri Lankaanse wateren binnenvoer was bekend dat er problemen waren met een lekkende container waarin salpeterzuur werd vervoerd. Dat zegt de openbare aanklager in Colombo. Die is nu onder meer op zoek naar gewiste e-mails tussen de Russische kapitein en Sea Consortium Lanka, de lokale agent. Verder wordt de gegevens van de inmiddels opgedoken datarecorder geanalyseerd.