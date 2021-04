Schuttevaer Premium Zware Kees: Pizzafeeders Facebook

Twitter

Email 15 april 2021, 20:00

Timoteo Graziano del Monte werd in Nederland geboren uit de eerste generatie Italiaanse gastarbeiders. Zijn vader werkte op wat toen nog de Hoogovens heette in IJmuiden. Het gezin woonde in Beverwijk. Toen Tim (wel zo makkelijk af te korten in Nederland) 19 was begon hij een van de eerste pizzeria’s in Nederland. Pizza’s bakken voor mensen bij hem in de straat. Ze kwamen het, na enige aarzeling, graag bij hem afhalen.