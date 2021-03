Krachtigste dual fuel tweetakt motor maakt koopvaardij schoner

WinGD 12X92DF motor is volgens het Guinness Book of World Records de krachtigste maritieme Ottocyclus-motor ooit gebouwd. Tijdens het testen bij de Chinese motorbouwer CSSC-CMD leverde de 2140 ton wegende dual fuel tweetakt langzaamloper 63.840 kW bij 80 toeren per minuut. De 12X-92DF is 16 meter hoog, 23 meter lang en weegt 2140 ton. (Foto met toestemming van WinGD)