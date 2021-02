Schuttevaer Premium Zware Kees: Miss Wu Facebook

04 februari 2021, 20:00

Hoewel de oversteek over een woelige, winderige Pacific nog maar net is begonnen, barst er in mijn mailbox een verbeten strijd los. Wanneer u, beste lezer, mij aan boord per e-mail zou willen benaderen, gaat dat niet lukken. Dit komt omdat niet iedereen zomaar toegelaten wordt; je bent namelijk, in goed Nederlands, niet ‘ge-whitelist’…