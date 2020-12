Chaos containerschip One Apus groot, lossen duurt maand, schade 200 miljoen Facebook

Het gaat meer dan een maand duren om alle overgebleven containers van boord te halen van de ‘ONE Apus’, het containerschip van de Japanse rederij ONE dat twee weken geleden 1816 containers verloor tijdens zwaar weer op de Stille Oceaan. De schade wordt geschat op 200 miljoen dollar.

Bij de operatie in de Japanse havenstad Kobe heeft veiligheid prioriteit boven snelheid, zo stelt ONE in een verklaring.

Een door het maritieme claimbedrijf WK Webster gehouden inspectie van het containerschip met behulp van een drone heeft duidelijk gemaakt hoe groot de chaos op het vaartuig is en hoe gevaarlijk de klus zal zijn om alle containers van boord te krijgen. Van de 22 rijen containers aan boord zijn er maar 6 compleet en ongeschonden overeind blijven staan. De overige containers die niet in zee zijn gevallen, zijn samen als dominostenen omgevallen.

200 miljoen dollar schade

Op basis van de drone-inspectie schat WK Wester nu dat de totale schade boven de 200 miljoen dollar kan uitkomen. Er wordt nu overleg gevoerd of er averij grosse moet worden verklaard, wat zou betekenen dat de kosten die zijn gemaakt om het schip en de lading te redden, worden verdeeld over alle ladingbelanghebbenden.

In het weekend is voor het eerst een aantal containers van de ‘ONE Apus’ drijvend aangetroffen op de Stille Oceaan. De Amerikaanse kustwacht heeft scheepvaartverkeer gewaarschuwd om op de plek des onheils, ten noordwesten van Hawaii, daarop bedacht te zijn.

