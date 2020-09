Schuttevaer Premium Energiebelasting op walstroom per 2021 bijna nul Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 20 september 2020, 12:12

Het kabinet heeft voorgesteld om de energiebelastingtarief op walstroom per 1 januari 2021 te reduceren tot € 0,0005 per kWh. De opslag duurzame energie (ODE) op walstroom wordt zelfs geheel afgeschaft. Dit is een langgekoesterde wens van de KVNR die nu in vervulling gaat.

1 / 1 Een bemanningslid van de Noorse rederij Wilson klaar om in te pluggen tijdens de proef met walstroom op de Parkkade in Rotterdam. (Foto Port of Rotterdam) Een bemanningslid van de Noorse rederij Wilson klaar om in te pluggen tijdens de proef met walstroom op de Parkkade in Rotterdam. (Foto Port of Rotterdam)