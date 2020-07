Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Goede markt voor capesizers Facebook

Twitter

Papendrecht 08 juli 2020, 15:09

In de droge lading markt zijn het vooral de capesizers die genieten van een uitzonderlijk goede markt. Vooral voor reizen met ijzererts van Australië naar China stegen de charterhuren tot ruim $ 19.000 per dag, voor reizen vanaf Brazilië lagen de huren iets boven $ 10.000 per dag.