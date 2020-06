Schuttevaer Premium Scheepshuid op afstand reinigen Facebook

Twitter

Email OSLO 23 juni 2020, 07:16

Verffabrikant Jotun heeft een oplossing gevonden voor het altijd schoonhouden van de romp van een schip. De basis van het zogenoemde Jotun Hull Skating Solutions (HSS) is de Hullskater, een robot die over de huid van het schip gaat, de scheepshuid volledig in kaart brengt en deze vervolgens reinigt. Dit alles gebeurt op afstand, op elke plek op de wereld.