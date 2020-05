Schuttevaer Premium Rijkswaterstaat hervat aanbesteding zandsuppletie kustlijn Facebook

Twitter

Den Haag 24 mei 2020, 15:06

De aanbestedingen voor nieuwe zandsuppleties om de basiskustlijn in stand te houden worden door Rijkswaterstaat hervat. In aantocht zijn drie nieuwe contracten voor zandsuppleties die in 2020 en 2021 binnen het programma Kustlijnzorg moeten worden uitgevoerd.