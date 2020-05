Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Mijnbouwer Vale sloopt 25 ertsschepen Facebook

ROTTERDAM 13 mei 2020, 10:00

In een nogal lang verleden werden very large oil carries omgebouwd tot very large ore carriers die volgens Bimco spoedig naar de slopers zullen gaan. In 2017 waren er nog 51, nu nog een handjevol die dicht bij de sloopleeftijd gekomen zijn. De grote Braziliaanse mijnbouwer Vale deelde mee dat 25 van haar grote ertsschepen, voorheen grote vlcc’s, uit de vaart zullen worden genomen maar deed daar verder geen mededelingen over.