Corona: zeevarende raakt fysiek en mentaal uitgeput

LONDEN 12 mei 2020

De coronacrisis begint haar tol te eisen aan boord van zeeschepen. ‘Business as usual’, gecombineerd met de stress vanwege de beperkingen die de pandemie met zich meebrengt, zorgen ervoor dat zeevarenden steeds vaker oververmoeid raken en zelfs burn-out verschijnselen gaan vertonen. Dat blijkt uit de ‘Seafarers Happiness Index’ van Mission to Seafarers. Die liet over het eerste kwartaal met Covid-19 een daling zien van 6,96 naar 6,81.