Schuttevaer Premium Supertankers ronden weer de grote kapen Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 11 mei 2020, 16:46

Supertankers als de New Vigourous, New Pioneer en New Harmony nemen vanwege de onrustige oliemarkt vanuit Saoedi-Arabië naar Europa weer de route via Zuid-Afrika en Kaap de Goede Hoop. De reis duurt twee keer zo lang als via het Suezkanaal, maar wellicht dat ondertussen de olieprijzen weer wat aantrekken. Bij de twee miljoen barrels crude die een supertanker vervoert, kan dat nogal wat uitmaken.