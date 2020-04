Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Enorme werkloosheid VS stemt somber Facebook

Twitter

Papendrecht 22 april 2020, 10:07

Na een zeer slechte start in de droge-ladingmarkt verwacht de Franse rederij BRS een verbetering in het tweede en derde kwartaal van dit jaar. BRS baseert zich op een verbetering van de wereldhandel. Maar dat is, gezien de chaos in de Verenigde Staten en de langzame herstart in China, wel erg optimistisch.