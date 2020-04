Schuttevaer Premium Ferryoorlog op de Ierse Zee na conflict over betaling Facebook

P&O heeft de ferryverbinding tussen Liverpool en Dublin stil moeten leggen vanwege een conflict over onbetaald havengeld. Peel Ports, dat de Liverpoolse haven exploiteert, liet de RoPax ferry Norbay donderdag 16 april aan de ketting leggen in het Gladstone Dock, de vaste haven voor P&O Ferries in Liverpool.

1 / 1 Peel Ports, dat de Liverpoolse haven exploiteert, liet de RoPax ferry Norbay donderdag 16 april aan de ketting leggen. (Foto WikiMedia) Peel Ports, dat de Liverpoolse haven exploiteert, liet de RoPax ferry Norbay donderdag 16 april aan de ketting leggen. (Foto WikiMedia)