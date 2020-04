Schuttevaer Premium Zware Kees: Vuilnis Facebook

Twitter

Email Singapore 17 april 2020, 12:48

Slechts één dag nadat ik ben aangemonsterd gaat Singapore op slot. Luchthaven dicht, geen vliegtuigen meer, niets. Er is geen weg terug. De bruisende miljoenenstad komt abrupt tot stilstand. Nog weer een dag later ontvangen wij een mail van bemanningszaken dat alle aflossingen wereldwijd (…) tot nader order worden opgeschort. Alleen wanneer een schip in Nederland arriveert maak je nog een kansje om je aflosser de hand te schudden, pardon, een schop met het voetje te geven, of wat dan ook intussen gebruikelijk is om elkaar te begroeten.