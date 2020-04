Schuttevaer Premium ‘Je bent als kapitein nu van alles wat’ Facebook

Twitter

Email OP ZEE 17 april 2020, 17:01

De coronacrisis geeft ook de bemanning aan boord van zeeschepen veel zorgen, bijvoorbeeld over het wel en wee van het thuisfront. Het is dus als kapitein zaak om veel te praten met de bemanning, bijvoorbeeld als het gaat over problemen in de privésfeer. Maar de bemanning is natuurlijk wel gewend aan het leven in kleine ruimtes, net zoals veel mensen op de wal nu moeten doen. Twee (oud)kapiteins geven advies via het World Economic Forum.