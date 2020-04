Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Olieruzie lijkt gesust Facebook

Twitter

Email Papendrecht 15 april 2020, 10:00

De capesizers lijken weer wat hogere inkomsten te krijgen, na ruim twee maanden van lage huren en vrachtprijzen. De verbetering is niet geweldig, maar in China beginnen de fabrieken weer te draaien. In hoeverre de invoer van ijzererts en kolen weer snel op gang komt is onzeker.