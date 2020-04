Schuttevaer Premium Angst voor corona: kapitein weigert schip te laten lossen Facebook

CHATTOGRAM 06 april 2020, 21:35

De Indiase kapitein van de bulkcarriƫr Tomini Destiny (63.590 DWT) heeft zijn schip voor anker gelegd in de Baai van Bengalen, voor de haven van Chattogram in Bangladesh. Dat meldt de lokale nieuwssite The Business Standard.