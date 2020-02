Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Lege containers stapelen zich op Facebook

Twitter

Email Papendrecht 26 februari 2020, 13:18

De inkomsten van de capesizers zijn gedaald tot een heel laag niveau. De Baltic Capesize Index (BCC) was voor het laatst herzien in 2014. Vooral de brandstofkosten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Vergelijking is echter lastig, sommige schepen zijn gecharterd voor een reis waarbij de brandstofkosten voor rekening komen van het schip en bij andere komen die kosten voor rekening van de charterer.