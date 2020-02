Schuttevaer Premium Ankie van Van Dam vaart met eConowind Ventifoils Facebook

GRONINGEN 24 februari 2020, 12:59

De coaster Ankie van rederij Jan van Dam uit Spijk is uitgerust met twee Ventifoils van eConowind in Groningen. De windaandrijvingsunits werden geplaatst bij Niestern Sander in Farmsum.

1 / 1 De Ankie kan met haar twee automatisch werkende Ventifoils op het voorschip circa 10% brandstof besparen. (Foto eConowind) De Ankie kan met haar twee automatisch werkende Ventifoils op het voorschip circa 10% brandstof besparen. (Foto eConowind)