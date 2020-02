Schuttevaer Premium Sloopstranden bedienen bijna 90% van de markt Facebook

Twitter

Email BRUSSEL 17 februari 2020, 10:35

Bijna 90% van van alle voor de sloop aangeboden tonnage is vorig jaar verwerkt op de sloopstranden in Bangladesh, India en Pakistan. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de NGO Shipbreaking Platform in Brussel.