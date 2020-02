Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Markt onder druk Facebook

Papendrecht 12 februari 2020, 10:00

De Noorse rederij Western Bulk zag zich gedwongen zijn vloot in te krimpen, na een verlies in de tweede helft van vorig jaar van $ 18,7 miljoen en over het hele jaar $ 43,5 miljoen, terwijl in 2018 nog een winst werd gemaakt van $ 4,2 miljoen. Western Bulk zal niet de enige zijn die moeite heeft met hogere brandstof en verzekeringskosten en dalende vrachten.