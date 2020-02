Jasper Dolk wint Nautilus-prijs ‘Meest Sociale Student’ STC MBO Facebook

Twitter

ROTTERDAM 10 februari 2020, 22:24

Jasper Dolk ontving 6 februari jongstleden tijdens het STC MBO Rotterdam Certificatenfeest de Nautilus prijs Meest Sociale Student. De 23-jarige Hellevoeter ontving de prijs uit handen van Nautilus communicatie adviseur Hans Walthie, die kort daarvoor het door de STC-leraren samengestelde juryrapport in een met studenten, ouders en fans volgepakte Lloydzaal had voorgelezen.

1 / 1 Jasper Dolk, de Meest Sociale Student van STC MBO in Rotterdam: ‘Altijd weer spannend waar je naar toe moet, lekker avontuurlijk.’ (Foto Nautilus) Jasper Dolk, de Meest Sociale Student van STC MBO in Rotterdam: ‘Altijd weer spannend waar je naar toe moet, lekker avontuurlijk.’ (Foto Nautilus)

‘Hij is bereid zich in te zetten voor de klas en de school’, oordeelden de leraren over Jasper, die lid is van de leerlingenraad en regelmatig actief met het delen van informatie binnen de klas. ‘Eigenlijk vervult hij ongevraagd de functie van klassenvertegenwoordiger. Hij is altijd aanwezig maar is niet “erg aanwezig”. Want hij voert niet het hoogste woord en zal daardoor niet erg opvallen.’

‘Jasper’s schoolprestaties zijn prima, voor docenten dus de ideale leerling. Zijn eerste stage heeft hij gelopen bij Wagenborg. Bij Wagenborg weten ze ook wat voor vlees ze in de kuip hebben en willen ze hem graag terug hebben als leerling… En wellicht ook daarna. Zeer binnenkort gaat hij weer aan boord van de Fivelborg. De meest sociale student is: Jasper Dolk’, las Hans Walthie tijdens het Certificatenfeest.

Lekker avontuurlijk

‘Ik had totaal niet verwacht deze prijs te winnen, maar ik ben er toch wel trots op’, zei een blij verraste Jasper Dolk na afloop. Na een studie Microbiologie besloot hij toch uiteindelijk, net als zijn vader, voor een ‘leven in de zeevaart’ te kiezen. ‘Ja, dat trekt me toch meer. Helemaal nu ik bij Wagenborg stage heb gelopen. Altijd weer spannend waar je naar toe moet, lekker avontuurlijk. Bijvoorbeeld eerst te horen krijgen dat je naar Philadelphia moet varen en dan blijkt het naar Sint Petersburg, de andere kant op, te gaan. Lange tochten maken, dat boeit mij ook.’

Vriendin wist waar ze aan begon

‘Of mijn vriendin dat ook goed vindt? Nou, ze wist waar ze aan begon met me. En ik heb bewust voor dit beroep gekozen. Maar we hadden tijdens mijn eerste stage veel contact onderweg hoor. Bij Wagenborg hebben ze een goede Wifi verbinding en met Whatsapp gaat het ook tof.

‘Dat was in mijn vaders tijd wel anders’, weet Jasper uit de verhalen van thuis. ‘Die schreef nog veel brieven naar mijn moeder. Die kreeg je wel eens een paar weken later. Dat waren andere tijden ja. Wat ik denk van autonoom varen? Nou, dat zal mijn tijd wel duren. Bovendien zie ik meer in semi-autonoom varen. Je zult toch altijd wel wat mensen aan boord nodig blijven houden. Voor als er wat onverwachts gebeurt alleen al.’

Meerwaarde maritieme vakbond

Of hij nog meerwaarde in een maritieme vakbond ziet? Jasper: ‘Zeker wel. Ik vond de Nautilus gastles erover tijdens mijn studie zonder meer interessant. Ik denk als ik echt ga werken, dat ik dan wel lid word ja. Je moet het toch met elkaar doen aan boord. En samen sta je ook sterker!’ (Bron: Nautilus)