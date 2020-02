Schuttevaer Premium Zware Kees: Brand! Facebook

Rotterdam 07 februari 2020, 12:31

‘Wie heeft er wel eens een brand aan boord meegemaakt?’ De cursusleider vraagt het net even te gretig. Maar ach, hij is ex-brandweerman, vertelde hij zojuist. Wij, cursisten-zeelui op herhaling, kijken elkaar aan en beginnen door elkaar heen te praten. Om beurten vertellen we daarna onze ervaringen over een van de ergste dingen die een zeeman op zee kan meemaken: brand.