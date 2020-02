Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Virus brengt China tot stilstand Facebook

Twitter

Papendrecht 05 februari 2020, 10:00

Met de viering van het Chinese Nieuwjaar en de uitbraak van het coronavirus is de Chinese economie vrijwel vleugellam. Enkele miljoenensteden zijn van de buitenwereld afgesloten. Voor de droge-bulkschepen zou door de viering van het Chinese Nieuwjaar het laden en lossen al moeilijk zijn geweest, maar met virus-uitbraak is het stil geworden in de havens en worden weinig charters afgesloten.