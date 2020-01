Schuttevaer Premium Kreupel fregat naar Straat van Hormuz Facebook

DEN HELDER 28 januari 2020, 22:30

Het luchtverdedigings- en commandofregat F 804 Zr.Ms. De Ruyter is uit thuishaven Den Helder vertrokken om deel te nemen aan de missie Awareness Strait of Hormuz. Deze wordt geleid door Frankrijk en heeft als doel de scheepvaart in het westelijke deel van de Golf van Oman en het oostelijke deel van de Arabische Golf, alsmede in de Straat van Hormuz te beschermen.