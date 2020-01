Schuttevaer Premium Klanten draaien mee op voor brandschade Northern Jupiter Facebook

HAMBURG 28 januari 2020, 09:05

Een brand in de machinekamer van het containerschip Northern Jupiter (8.599 TEU) van de Duitse rederij H. Schuldt, gecharterd door ONE, heeft zo veel schade aangericht dat die tot ‘general average’ is verklaard.