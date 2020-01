Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Brandstofprijs te hoog voor bulkers Facebook

Papendrecht 22 januari 2020, 10:00

Hoewel de spanning tussen de Verenigde Staten en Iran wat lijkt te zijn afgenomen is het onwaarschijnlijk dat het rustig blijft in de regio. De invoer van granen, zo’n 20 miljoen ton per jaar, door Iran, Irak, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten is ook voor de scheepvaart van belang. De droge-ladingmarkt begon het nieuwe jaar slecht met dalende huren en vrachtprijzen.