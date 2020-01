Schuttevaer Premium Weer containerbrand op Indische Oceaan Facebook

COLOMBO 15 januari 2020, 16:56

Ondanks strengere controles en hoge boetes blijken nog steeds gevaarlijke stoffen in containers te worden vervoerd, zonder dat dit bij de rederij bekend is. Dat blijkt uit het incident met de Cosco Pacific (10.000 teu) waarop op 4 januari brand uitbrak in een container met lithium-batterijen.