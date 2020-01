Schuttevaer Premium Premiestijging P&I lijkt onvermijdelijk Facebook

Papendrecht 12 januari 2020, 16:47

Skuld publiceerde in mei een winst van $ 11 miljoen over het jaar dat eindigde in februari 2019. Niet slecht, maar intussen is duidelijk dat het lopende verzekeringsjaar niet zo positief zal eindigen voor de leden van de International Group of P&I Clubs.