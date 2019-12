Schuttevaer Premium Zeeschip moet 15 kuub afval afgeven Facebook

BRUNSBÜTTEL 26 december 2019, 14:11

De onder de vlag van Hong Kong varende bulkcarier Orange River is eerder deze week gedwongen in Duitsland een grote hoeveelheid scheepsafval af te geven. Bij een controle door de Wasserschutzpolizei in Brunsbüttel bleek dat het schip al twee maanden geen afval aan land had gebracht.