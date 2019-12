Schuttevaer Premium Kapitein besteelt Shell voor US$150 miljoen aan gasolie Facebook

SINGAPORE 24 december 2019, 13:11

De kapitein van een Vietnamese tanker is in Singapore tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de diefstal van voor US$ 150 miljoen aan gasolie van Shell. In juli werd een andere Vietnamees in dezelfde zaak tot tweeëneenhalf jaar veroordeeld.