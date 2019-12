Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Voldoende zwavelarme brandstof Facebook

Twitter

Papendrecht 18 december 2019, 12:15

In de grote havens lijken voldoende voorraden zwavelarme brandstof aanwezig te zijn. Maar in kleinere havens zou dat niet het geval zijn. Vooral voor de droge-ladingschepen zal dat voor problemen kunnen zorgen. Containerschepen en tankers zullen daar weinig van merken, omdat ze minder havens aandoen die bovendien meestal wel de juiste brandstof in voorraad zullen hebben.