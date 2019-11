Schuttevaer Premium Zware zeebeving bij Kreta Facebook

Het Griekse eiland Kreta is woensdagmorgen 27 november opgeschrikt door een zware zeebeving. Die had volgens de eerste berichten een kracht van 6,0 of 6,1 en zou ook zijn gevoeld in andere delen van het land.