Zeevrachtenmarkt: Rusland grootste kolenexporteur

Papendrecht 27 november 2019, 10:19

Rusland wordt waarschijnlijk de nummer 1 kolenexporteur. Die positie was jarenlang in handen van Indonesië, maar het land heeft volgens het International Energy Agency productieproblemen. De capesizers zullen het waarschijnlijk moeilijker krijgen nu China de invoer van kolen en ijzererts uit Brazilië heeft verlaagd. De panamaxen ondervonden al eerder last van de lagere export van granen uit de Verenigde Staten. Zo draait de verwachting van een goed vierde kwartaal uit op een teleurstelling.