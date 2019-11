Zware Kees: Kronstadt-blues Facebook

Met een voorzichtige 6,5 knoop naderen we de stormkering die Sint Petersburg – of eigenlijk Sankt Peterburg – beschermt tegen westelijke stormen. De kering is gelegen bij de historische marinebasis Kronstadt. Net wanneer ik de radar afstel op een kleiner bereik voel ik een lichte hand op mijn schouder.

Door Kees Wiersum

‘Sorry, Captain…’ Het is de loods, een klein, broos, oud baasje dat toch eens een stoere kapitein moet zijn geweest. Zoëven is hij, bepakt met een enorme rugzak, vanaf een behoorlijk stampende loodstender aan boord geklommen.

‘Six knots, captain…’ Ik moet vlak bij hem gaan staan om hem te verstaan, zo zacht praat hij.

Mijn schip vaart tussen de uitnodigend openstaande schuiven door de Nevskaya Guba op. De zon speelt een kiekeboe-spelletje tussen overweldigende regenwolken. De gouden koepel van de Nicolaas kathedraal schittert boven de bomen, getooid in alle tinten die de Russische herfst kan verzinnen. Die rustige, haast timide loods, het melancholieke van de herfstkleuren, de prachtige luchten, een vreedzaam gevoel krijg je ervan.

Alexei, de eerste stuurman, woont in Kronstadt, hij staat naast me op de brug. ‘Het is zó goed om weer thuis te komen, kapitein! Ik weet niet, het is alsof je… nou ja… kijk maar…!’

Zie ik het goed, pinkt de stuurman een traantje weg? Sentimenteel die Russen, zodra ze het thuishonk ruiken.

‘Captain, please… seven knots.’ Haast onhoorbaar geeft de loods zijn orders.

Vandaag ziet het er vreedzaam uit, maar nadat we de stormkering zijn gepasseerd blijkt Kronstadt een gewelddadig verleden te hebben. Het wemelt er van de forten, bunkers en kazematten, gebouwd in de laatste 300 jaar. Kronstadt is een vestingstad.

‘Prachtig!’, jubel ik.

‘Captain, er komen elk jaar veel toeristen naar hier. Om de forten te bekijken en ook de kathedraal…’, fluistert de loods.

‘Nou, ik moet hier zeker nog eens naartoe!’, roep ik iets te enthousiast.

Alexei, die de conversatie heeft gevolgd, aarzelt geen moment.

‘Ja, dat zou geweldig zijn! Vraag een visum aan en kom naar Sint Petersburg. Ik kom je ophalen. Dan gaan we in mijn auto een rondrit maken en kun je bij mij thuis slapen. En ik laat je wodka proeven en mijn vrouw maakt borsjt voor je klaar en neem jouw vrouw ook mee en…’

‘Captain… please, ten knots…’, de stem van de loods gaat verloren in het enthousiasme van de stuurman.

Zo varen we door het verleden van Kronstadt. In de verte doemt het heden op: Sankt Peterburg, gedomineerd door de Gazprom Tower. Een regenboog accentueert de spitse hypermoderne toren.