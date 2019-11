Rusland wil Suezkanaal beconcurreren Facebook

MOSKOU 08 november 2019

De Russische president Vladimir Poetin heeft het aantrekkelijk maken van de noordelijke route tussen Europa en Azië tot een van de lange termijn topprioriteiten benoemd. Dat meldt de financiële dienstverlener Bloomberg op grond van een gesprek met onderminister voor het Verre Oosten en de Arctische ontwikkeling Alexander Krutikov.

Poetin wil noordelijke vaarroute promoten met subsidies

Containerrederijen zien juist af van poolroute

Door Willem de Niet

Rusland zou om te beginnen de extra kosten willen subsidiëren voor het varen in het Arctisch gebied, ijsbrekerhulp, hogere verzekeringspremies en eventuele boetes voor te late levering als gevolg van onverwachte ijsgang. Daardoor zou de reis financieel aantrekkelijker moeten zijn dan via het Suezkanaal.

De Russische ideeën komen kort nadat rederijen als MSC, Hapag-Lloyd en CMA CGM hebben verklaard geen gebruik te zullen maken van de ‘Northern Sea Route’ om zodoende het risico voor het kwetsbare poolgebied zoveel mogelijk te beperken. Maersk, dat al een eens proefvaart met een containerschip van oost naar west maakte, heeft gezegd ‘in principe’ de route niet in haar vaarplan op te nemen.

Momenteel varen tankers met LNG en ruwe olie al wel door het gebied. Ook wordt het door cruiseschepen bezocht. Via de gasterminal van Novatek in Yamal en de Gazprom olieterminal in Novoportovskoye werd 20,2 miljoen ton vervoerd. Rusland wil daar in 2024 80 miljoen ton van hebben gemaakt.

Staatsrederij

Rusland wil de plannen verder uitwerken samen met een denktank van het Skolkovo Institute of Science and Technology, een particulier onderzoeksbureau in Moskou. Onderdeel van het plan zou ook een nieuw op te richten staatsrederij zijn, die containerlading kan overnemen en vervoeren in ijsversterkte schepen, waardoor reguliere containerschepen niet voor de Arctische vaart hoeven te worden ingezet.

De staatssteun zou in principe voor 10 jaar gelden, totdat reders gewend zijn aan de kortere route en de voordelen ervan inzien.

Onaantrekkelijk

In 2014 rekende onderzoeker Tuomas Kiiski van de universiteit van Turku in Finland uit hoeveel duurder het transport via de noordelijke route is. Voor een 20-voets container was dat toen 36%. Kiiski vergeleek de reis van een Ultra Large Container Ship van Rotterdam via Singapore en Shanghai naar Busan en Yokohama vice versa met de reis van een Panamax via de Arctische route.

Kiiski zei de berekeningen simpel te hebben moeten houden, omdat er geen praktijkvoorbeelden van de reis om de noord beschikbaar waren. Hij concludeerde dat de route voorlopig niet commercieel aantrekkelijk was, ook al omdat de grote containerrederijen afhankelijk zijn van vaste vaarschema’s, die het jaar rond van toepassing moeten zijn.

Volgens een onderzoek van de universiteit van Kyoto in Japan zou de route pas aantrekkelijk worden als deze 225 dagen per jaar bevaarbaar is. De Russen gaan ervan uit dat er vier maanden ijsvrij kan worden gevaren en dat daar in de komende decennia nog een aantal weken bijkomt als gevolg van de opwarming van de aarde.

Maar tijdens de International Arctic Conference zei Poetin te verwachten dat al vanaf 2030 het jaar rond kan worden gevaren, zij het met hulp van ijsbrekers.

De Russische regering verwacht rond de jaarwisseling de eerste resultaten van het onderzoek door de denktank van Skolkovo. Daarna staat een half jaar voor evaluatie en discussies, waarna het aan het Russische parlement wordt voorgelegd. Dat zal moeten besluiten of er nu al mee moet worden doorgegaan.