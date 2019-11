Rusland wil in eigen land IMO 2020 vier jaar later Facebook

Rusland wil de invoering van de 0,5% zwavelnorm uitstellen tot 2024 om een te grote financiële druk op scheepseigenaren in haar territoriale wateren te voorkomen.

Dat heeft minister van energiezaken Alexander Novak aan Bloomberg laten weten. Hij voegde eraan toe dat Rusland zich in internationale wateren aan de per 1 januari 2020 ingaande IMO 2020 regeling zal houden.

Het uitstel zou gelden voor de vijf leden van de Eurasian Economic Union waartoe naast Rusland ook Kazachstan, Kirgizië, Wit-Rusland en Armenië behoren. Van deze landen zijn overigens alleen Rusland en Kazachstan kuststaten.

De IMO zegt niet op de hoogte te zijn van het mogelijke uitstel. De organisatie kan te zijner tijd niet meer doen dan de betrokken landen vragen of zij zich aan de regels willen houden, maar kan geen strafmaatregelen treffen.

Niet voldoende

De Russische Association for Marine and River Bunker Suppliers heeft overigens laten weten dat de raffinaderijen technisch nog niet in staat zijn om al volgend jaar voldoende laagzwavelige brandstof met de gewenste viscositeit te produceren. Bedrijven als Gazprom Neft, Lukoil en Rosneft moeten hun raffinaderijen nog aanpassen. Zij zouden geholpen zijn met het uitstel.

In de eerste negen maanden van dit jaar produceerde Rusland 33,2 miljoen ton brandstof (zwavelgehalte van 2,5 tot 3,5%) waarvan 22,8 miljoen ton werd geëxporteerd. (WdN)