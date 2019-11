Noorse Kustwacht chartert offshore-schepen van Boa Facebook

Twitter

Email TRONDHEIM 07 november 2019, 15:23

Noorwegen krijgt vanaf januari 2020 de beschikking over twee zogeheten anchor-handling supply vessels voor calamiteitenbestrijding op zee. Hiervoor is een contract gesloten met Boa Offshore in Trondheim, die hiervoor twee opgelegde offshore-schepen gaat inzetten.

1 / 1 De AHTS Boa Bison gaat voor de Noorse Kustwacht aan het werk. (Foto PAS Publicaties/L. v.d. Meijden) De AHTS Boa Bison gaat voor de Noorse Kustwacht aan het werk. (Foto PAS Publicaties/L. v.d. Meijden)

Het in opdracht van het Noorse ministerie van Transport tussen de Logistieke Defensie Organisatie en Boa Offshore gesloten contract, heeft een looptijd van vijf jaar, met een optie dit nog eens vijf jaar te verlengen. De betrokken schepen zijn de zusjes Boa Bison en Boa Jarl, die respectievelijk in 2014 en 2015 op de Fosen-werf, onderdeel van de Bergen Group, zijn gebouwd.

Beide zijn robuuste zeeslepers die ook anker- en bevoorradingswerk kunnen uitvoeren. De Boa Bison heeft een trekkracht van 275 ton, de Boa Jarl van 267 ton. Het geïnstalleerde vermogen van de twee 91 meter lange en 22 meter brede schepen bedraagt 19.830 kW (26.969 pk). De zusjes zijn van het type VS491 CD dat is ontworpen door het Noorse bureau Vik-Sandvik, nu deel uitmakend van Wärtsilä Ship Design. Beide schepen hebben zowel een ijsklasse C- als Clean Design-notatie en zijn uitgerust met klasse 1 brandblusapparatuur.

Met de komst van de beide offshore-schepen kan de Noorse Kustwacht straks vier eigen en twee gecharterde schepen inzetten. (PAS)