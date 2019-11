Zeevrachtenmarkt: Vale-mijn gaat jaar dicht Facebook

PAPENDRECHT 06 november 2019, 10:00

De Braziliaanse mijnbouwer Vale heeft een van zijn ijzerertsmijnen voor een jaar gesloten om de installaties te inspecteren en renoveren. Het concern verwacht deze belangrijke mijn eind 2020 weer te kunnen heropenen. Verwachting is dat de export daarna weer snel kan groeien naar 14 tot 16 miljoen ton per jaar. Voor de capesizers is de tijdelijk lagere export uit Brazilië een tegenvaller.

Een gasexplosie aan boord van de capesizer Cape Imilia (187.888 dwt, 2014) in Indonesische wateren heeft een opvarende het leven gekost. Het schip kon haar reis naar Australië vervolgen, waar een volledig onderzoek zal plaatshebben.

De onzekerheden in de markt hebben ook een positief effect. Hierdoor is namelijk het aantal nieuwbouworders bij de scheepswerven flink gedaald. Gedurende de eerste negen maanden van dit jaar waren de Grieken, niet ongebruikelijk, kampioen kopers van tweedehands schepen en betaalden rond $ 2,4 miljard. Tweede waren Chinese kopers. De Griekse rederij Pavimar verkocht de panamax Double Happiness (76.000 dwt, 2005) voor $ 10,2 miljoen. De Noorse rederij Tidemand verkocht de supramax Stove Phoenix (55.000 dwt, 2007) aan een Vietnamese rederij voor $ 11,3 miljoen.

Containervaart

De vraag naar grote containerschepen stijgt, ondanks grote druk op handelsrelaties. Maar veel reders en hun financiers zijn huiverig om nieuwe schepen te bestellen, zolang niet duidelijk is welke brandstof te gebruiken en hoe groot de nieuwe schepen zouden moeten zijn. Containerschepen zijn duur en zullen ruimschoots langer dan 10 jaar dienst moeten doen.

De huren voor de grote schepen stijgen intussen. Slachtoffers zijn vooral de feederschepen en de handysizers. De waarde van de panamaxen, rond 4000-5000 teu steeg nog wel met zo’n 17%, maar dat komt vooral doordat de panamaxen nog populair zijn op de Aziatische routes. Volgens VesselsValue is er momenteel een goede verhouding tussen vraag en aanbod in de containervloot. Maar op termijn zouden de bestellingen van grote schepen die al geplaatst zijn bij de scheepswerven de goede verhoudingen kunnen verstoren.

In Singapore kwamen op het Global Maritime Forum een aantal bedreiging voor de scheepvaart aan de orde. Op de eerste plaats was dat de dreiging van een wereldwijde economische crisis, gevolgd door klimaatverandering. Zorgwekkend is dat de grootste economie van de wereld, de Verenigde Staten, een president heeft die klimaatverandering blijft ontkennen. Diefstal van data werd eveneens als een grote bedreiging beschouwd.

Tankvaart

Er is geen duidelijke reden aan te wijzen waarom de huren voor VLCC’s extreem konden stijgen. In een periode van een paar dagen ontplofte de tankermarkt en stegen de inkomsten voor de VLCC’s flink. Maar volgens insiders is het onwaarschijnlijk dat er veel charters zijn afgesloten waarbij $ 300.000 per dag werkelijk wordt betaald. Charterovereenkomsten bevatten meestal clausules die dit voorkomen.

Mogelijk van invloed was, dat de Amerikaanse president Trump een aantal Chinese VLCC’s in de ban deed, waardoor er een tekort aan dit type schepen leek te gaan ontstaan. Maar dat bleek mee te vallen. De prijs van ruwe olie veranderde nauwelijks, wat al een teken had moeten zijn dat er niets aan de hand was.

De handelsoorlog VS-China zorgde zelfs voor een daling van de vraag naar ruwe olie. De huren voor de VLCC’s daalden daarop al snel tot rond $ 61.000 per dag en voor de suezmaxen tot rond $ 27.300 per dag. Min of meer normale huren met de winter op komst. En huren waarmee de reders tevreden zullen zijn. Intussen lijken de Amerikaanse sancties tegen de Chinese VLCC’s te zijn afgezwakt, waardoor de huren verder konden dalen.

De grote tankerrederij Euronav besloot geen scrubbers te installeren op haar schepen, maar koos voor de duurdere zwavelarme brandstof vanaf 2020. (KRI)