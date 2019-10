Schuttevaer Premium Vakbond Nautilus moet veranderen Facebook

ROTTERDAM 25 oktober 2019, 12:34

Automatisering en robotisering in het goederenvervoer beïnvloeden het werk van zeevarenden, maar dat gaat geleidelijk. En desondanks blijft er behoefte aan vaklieden met de juiste kundigheden. Die digitalisering én vermindering van CO2-uitstoot zijn de belangrijkste drijfveren voor veranderingen in het goederenvervoer over water, zei secretaris-generaal Mark Dickinson van Nautilus International 10 oktober op een bijeenkomst in Rotterdam over de toekomst van de maritieme industrie.