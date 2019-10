Schuttevaer Premium Haaien en walvissen verdwijnen bij Kaapstad Facebook

Twitter

Email KAAPSTAD 18 oktober 2019, 21:39

Het aantal zuidkapers of Australische walvissen voor de kust van Kaapstad is een van de laagste in de afgelopen kwart eeuw. Volgens Zuid-Afrikaanse wetenschappers is dat een gevolg van de klimaatverandering.